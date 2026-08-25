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Царьград

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Число погибших при взрыве на Амурском ГХК продолжает расти: жертв не менее пяти

Число погибших при взрыве на Амурском ГХК продолжает расти: жертв не менее пяти

Пострадали более 130 человек, часть из них госпитализировали, другим оказали помощь на месте.Пять человек погибли в результате взрыва и последующего пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в Амурской области.

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