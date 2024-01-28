Житель города Миллерово делает из снега настоящие шедевры

Виктор Елисеевич Гапоненко уже много лет увлекается изготовлением снежных скульптур. Однажды решил порадовать внуков и с тех пор каждый год, после выпадения снега, у него во дворе появляется очередной шедевр.
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