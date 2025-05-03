ЕК рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной по недрам

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что после заключения сделки по природным ресурсам с США Украина будет выполнять и подписанный еще в 2021 году с ЕС меморандум по критически важным минералам, заявила в пятницу официальный представитель ЕК Леа Зубер.