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ЕК рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной по недрам

ЕК рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной по недрам

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что после заключения сделки по природным ресурсам с США Украина будет выполнять и подписанный еще в 2021 году с ЕС меморандум по критически важным минералам, заявила в пятницу официальный представитель ЕК Леа Зубер.

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