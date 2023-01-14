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Защитник «Баффало» Любушкин назвал погоню Овечкина за рекордом Гретцки темой номер один в США

Защитник «Баффало» Любушкин назвал погоню Овечкина за рекордом Гретцки темой номер один в США

Защитник «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин рассказал, обсуждают ли в США погоню нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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