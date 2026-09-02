Топ-менеджер Microsoft пожаловался на ИИ-бурду — даже Copilot не смог найти в ней ничего нового

Исполнительный вице-президент Microsoft, курирующий LinkedIn, Office, Outlook и Teams, Райан Рослански публично пожаловался на качество контента, который генерируют нейросети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым