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Мировое обозрение

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Топ-менеджер Microsoft пожаловался на ИИ-бурду — даже Copilot не смог найти в ней ничего нового

Топ-менеджер Microsoft пожаловался на ИИ-бурду — даже Copilot не смог найти в ней ничего нового

Исполнительный вице-президент Microsoft, курирующий LinkedIn, Office, Outlook и Teams, Райан Рослански публично пожаловался на качество контента, который генерируют нейросети.

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