Уиткофф и Кушнер едут в Киев и в Москву: раскрыто, чем может закончиться визит

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и Москву, о котором сообщают американские и украинские СМИ, может быть связан с попыткой сдвинуть с места переговорный процесс и добиться от Зеленского уступок.