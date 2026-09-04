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ФедералПресс

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Уиткофф и Кушнер едут в Киев и в Москву: раскрыто, чем может закончиться визит

Уиткофф и Кушнер едут в Киев и в Москву: раскрыто, чем может закончиться визит

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и Москву, о котором сообщают американские и украинские СМИ, может быть связан с попыткой сдвинуть с места переговорный процесс и добиться от Зеленского уступок.

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