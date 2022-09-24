Электрическая версия внедорожника Mercedes-Benz G-Class выйдет в 2024 году

Электрический внедорожник Mercedes-Benz G-Class (G-Wagen) поступит в продажу в середине 2024 года, сообщил председатель правления компании Ола Каллениус (Ola Källenius) в ходе прошедшего на этой неделе круглого стола с журналистами, пишет Autoblog.