Мировое обозрение

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Молодцы!В России создали ...
  • Дмитрий Марченко
    статья пытается вызвать жалость??? ХРЕН ВАМ!!!! нигде не ёкнулоБританское «кипящ...
  • Дмитрий Марченко
    меняйте гривны на рубли граждане хохлы, опоздаете - за гривны будут только в морду даватьРоссия побеждает ...

Электрическая версия внедорожника Mercedes-Benz G-Class выйдет в 2024 году

Электрическая версия внедорожника Mercedes-Benz G-Class выйдет в 2024 году

Электрический внедорожник Mercedes-Benz G-Class (G-Wagen) поступит в продажу в середине 2024 года, сообщил председатель правления компании Ола Каллениус (Ola Källenius) в ходе прошедшего на этой неделе круглого стола с журналистами, пишет Autoblog.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх