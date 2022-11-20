Мама хоккеиста, которого тренер швырнул на лед: «Все одобряют подобный беспредел, значит так можно обращаться взрослым с детьми?»

Мама хоккеиста, которого тренер швырнул на лед поделилась эмоциями от произошедшего. «Данный инцидент это не просто вопиющий случай, это беспредел со стороны тренера, который ко всему еще и поощряется, посмотрите сколько защитников у Зыкина, но я уверена, если бы каждый ребенок тех, кто сейчас защищает данного тренера, оказался бы на месте моего сына, я бы посмотрела как они его защищали бы.