«Угрожал и душил»: родители пожаловались на 15-летнего мигранта в Краснодаре

В Краснодаре разгорелся конфликт из-за 15-летнего школьника из Сирии.В Краснодаре родители шестиклассников пожаловались на 15-летнего подростка из Сирии, который недавно пришёл в филиал школы № 16 на Западном обходе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч "Украины просто н...
- ВД Бизнес Новосибирс...
- Ч "Неблагодарные": ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым