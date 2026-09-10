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Царьград

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«Угрожал и душил»: родители пожаловались на 15-летнего мигранта в Краснодаре

«Угрожал и душил»: родители пожаловались на 15-летнего мигранта в Краснодаре

В Краснодаре разгорелся конфликт из-за 15-летнего школьника из Сирии.В Краснодаре родители шестиклассников пожаловались на 15-летнего подростка из Сирии, который недавно пришёл в филиал школы № 16 на Западном обходе.

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