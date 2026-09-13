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Вот история

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Почему рубль так резко ослаб летом и что будет с курсом осенью

Почему рубль так резко ослаб летом и что будет с курсом осенью

Летние месяцы 2026 года стали для российской валюты периодом довольно ощутимого отката. Обычно мы привыкли, что рубль начинает сдавать позиции ближе к осени, когда сезонность играет против него.

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