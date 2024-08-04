Второй урожай: Какие овощи посадить в августе в средней полосе России Татьяна СергееваАвгуст — это не только время сбора урожая, но и отличная возможность для дачников получить второй урожай некоторых овощей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии