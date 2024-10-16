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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном». Форвард «Вегаса» набрал 7 очков в 4 играх сезона

«Вегас» проиграл «Вашингтону» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард отметился голевой передачей во втором периоде, когда шайбу забросил нападающий «Голден Найтс» Джек Айкел.

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