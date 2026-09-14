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Замглавы МИД Галузин: Евросоюз видит в Армении источник ресурсов и рынок сбыта

Замглавы МИД Галузин: Евросоюз видит в Армении источник ресурсов и рынок сбыта

Страны Европы видят в Армении источник ресурсов, рабочей силы и рынок сбыта для собственных товаров и услуг, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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