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Новогоднее представление.

Новогоднее представление.

Завораживающая новогодняя сказка ´Как стать снегурочкой´ представлена ребятам начальной школы. Баба Яга, Ежка, Кикимора, Леший, Снеговики, Дед Мороз, Снегурочка создали на сцене новогоднюю сказку, подарили ребятам незабываемые эмоции, радость и веру в добро.

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