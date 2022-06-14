Холанд подписал контракт с «Ман Сити», Нуньес перешел в «Ливерпуль», Австралия пробилась на ЧМ, Франция горит в Лиге наций, 5 замен в футболе утверждены и другие новости

Всем доброе утро! Как всегда, порция главных спортивных новостей к завтраку ☕️ 1. Эрлинг Холанд и «Ман Сити» подписали контракт до 2027 года.
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