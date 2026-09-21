Глава "Билайна" уверил: ИИ-токены не заменят обычную связь

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин заверил, что ИИ-токены не заменят связь и интернет, а лишь дополнят их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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