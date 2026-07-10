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Отказ толпе ухажёров ради шутника, запой и торговля: как сложилась судьба первой жены Николая Фоменко Елены Лебедевой

Отказ толпе ухажёров ради шутника, запой и торговля: как сложилась судьба первой жены Николая Фоменко Елены Лебедевой

Елена Лебедева, представительница известной ленинградской театральной династии, в юности не испытывала недостатка во внимании и могла выбрать любого ухажёра.

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