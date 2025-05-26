Экс-вице-мэр Челябинска отделался условным сроком

Превысивший полномочия высокопоставленный челябинский чиновник получил условный срок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 26 мая, в Советском районном суде Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Челябинска Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.