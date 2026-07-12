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Царьград

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Патрушев: заготовка кормов в регионе опережает план на 22%

Патрушев: заготовка кормов в регионе опережает план на 22%

К началу июля аграриями было заготовлено 70,5 тыс. тонн силоса и 4,3 тыс. тонн сенажа. Обеспеченность кормами составляет 5,1 центнера кормовых единиц на одну голову крупного рогатого скота, что соответствует 22 процентам от планового показателя.

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