Глава НОД ответил на угрозы в свой адрес

Глава НОД Федоров за угрозы в свой адрес назвал ДШРГ «Русич» агентами США Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press Депутат Госдумы и глава «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Федоров в беседе с изданием Daily Storm ответил на заявление Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» с угрозами в его адрес.