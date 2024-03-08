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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Электрический кроссовер Rivian R2 за $45 000 позволит сложить все сидения в ровный ...

Электрический кроссовер Rivian R2 за $45 000 позволит сложить все сидения в ровный ...

Электрический кроссовер Rivian R2 за $45 000 позволит сложить все сидения в ровный полПрошлый год калифорнийский производитель электромобилей Rivian завершил с убытками в размере $5,4 млрд, и эта компания в своём развитии решила ориентироваться на опыт Tesla, а потому представила на этой неделе более доступный электромобиль, за счёт массовых продаж которого надеется поправить своё финансовое положение с 2026 года.

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