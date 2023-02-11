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Лукашенко заявил о намерении посетить Тегеран в ближайшее время

Лукашенко заявил о намерении посетить Тегеран в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Тегеран. Об этом говорится в поздравлении президенту Ирана Эбрахиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции, опубликованном на сайте белорусского лидера.

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