НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Индия: Должностные лица Управления аэропортов Пакистана объявили, что воздушное пространство...

Индия: Должностные лица Управления аэропортов Пакистана объявили, что воздушное пространство Пакистана будет оставаться закрытым для всех авиакомпаний, принадлежащих и эксплуатируемых Индией, по крайней мере до 23:59 по местному времени (18:59 по Гринвичу) 24 августа на фоне продолжающейся дипломатической и военной напряженности между Индией и Пакистаном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии