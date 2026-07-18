Индия: Должностные лица Управления аэропортов Пакистана объявили, что воздушное пространство Пакистана будет оставаться закрытым для всех авиакомпаний, принадлежащих и эксплуатируемых Индией, по крайней мере до 23:59 по местному времени (18:59 по Гринвичу) 24 августа на фоне продолжающейся дипломатической и военной напряженности между Индией и Пакистаном.