Движение транспорта в центре Уфы ограничено из-за отправки гуманитарного конвоя

Сегодня, 5 ноября, в Уфе ожидаются значительные изменения в организации дорожного движения. Во время мероприятия, которое начнется в 7:00 и продлится до 18:00, часть дорог вокруг конгресс-холла "Торатау" будет закрыта для движения автотранспорта.
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