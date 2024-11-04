Движение транспорта в центре Уфы ограничено из-за отправки гуманитарного конвоя

Сегодня, 5 ноября, в Уфе ожидаются значительные изменения в организации дорожного движения. Во время мероприятия, которое начнется в 7:00 и продлится до 18:00, часть дорог вокруг конгресс-холла "Торатау" будет закрыта для движения автотранспорта.