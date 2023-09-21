Сделать маску для лица по всем правилам не только приятно, но и полезно.

"Уделите время очищению лица перед нанесением маски или не делайте этого вообще. Если лицо выглядит чистым (вы сегодня не использовали тональный крем), то все равно необходимо нежное очищение с умыванием, можно использовать мицеллярную воду.
"Уделите время очищению лица перед нанесением маски или не делайте этого вообще. Если лицо выглядит чистым (вы сегодня не использовали тональный крем), то все равно необходимо нежное очищение с умыванием, можно использовать мицеллярную воду.
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