Ванилла SU

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Сделать маску для лица по всем правилам не только приятно, но и полезно.

Сделать маску для лица по всем правилам не только приятно, но и полезно.

﻿﻿"Уделите время очищению лица перед нанесением маски или не делайте этого вообще. Если лицо выглядит чистым (вы сегодня не использовали тональный крем), то все равно необходимо нежное очищение с умыванием, можно использовать мицеллярную воду.

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