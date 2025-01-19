Спустя четыре часа пожарные потушили пламя на чердаке дома 16 по 5-й Советской улице. Огонь занялся около 07.
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Спустя четыре часа пожарные потушили пламя на чердаке дома 16 по 5-й Советской улице. Огонь занялся около 07.