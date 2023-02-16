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В миллеровском центре «Мой бизнес» рассказали о государственной поддержке предпринимателей

В Миллерово на площадке центра «Мой бизнес» прошел семинар для предпринимателей, на котором речь шла о «Мерах государственной поддержки бизнеса в 2023 году».

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