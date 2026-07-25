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Почему привычка пить чай или кофе сразу после еды может привести к дефициту железа

Почему привычка пить чай или кофе сразу после еды может привести к дефициту железа

Железодефицит называют одной из самых распространённых проблем современности. Миллионы людей годами живут с ощущением усталости, снижением концентрации и нехваткой энергии, не подозревая, что причина может скрываться в ежедневных привычках.

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