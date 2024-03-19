Быстро сбежала со сцены с российским флагом в руках: Волочкова заставила волноваться зрителей в театре

На днях самая знаменитая балерина Российской Федерации Анастасия Волочкова порадовала публику своим появлением в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо», где зрителям удалось увидеть удивительную постановку с огнями и спецэффектами.
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