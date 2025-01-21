В тесной борьбе: Венгрия и Словакия ищут пути противодействия санкциям ЕС

Состоявшаяся 21 января в Братиславе встреча словацкого премьера Роберта Фицо и его венгерского коллеги Виктора Орбана имела целью в том числе согласовать общую позицию относительно грядущего голосования стран ЕС по продлению антироссийских санкций, объяснили «Известиям» в экспертном сообществе.