Маск будет работать на администрацию США по меньшей мере еще несколько месяцев -- Трамп

Миллиардер Илон Маск, который возглавляет департамент повышения эффективности государственного управления США (DOGE), будет работать на администрацию по крайней мере еще несколько месяцев, заявил президент Дональд Трамп.
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