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СКР сообщил о задержании третьего подозреваемого после крупного пожара в Химках

СКР сообщил о задержании третьего подозреваемого после крупного пожара в Химках

Гипермаркет сгорел утром 9 декабря, погиб один человекСледователи задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в строительном гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки», сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ.

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