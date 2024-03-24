ПРОСТО О ГЛАВНОМ Происходящие сейчас события вокруг страны "копателей морей" явно говорят, что Запад переходит к плану "Б".
План "Б" Запада - это проверка России на решительность. Пройдём ли мы испытание на "слабо"?
Комментарии
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Л
Людмила
Перебьем всех сук, даже не задумываясь... прийдёте !!! здесь навечно и останетесь, хоть с планами, хоть без планов.
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22 час.
Natalija Osminina
Главное, что эти твари хотят сделать все одновременно. Типа, либо мы заходим на Украину и охраняем западную и центральную окраину от РФ, либо Россия получит бунт мигрантов. И внутри себя из разбуженных "спящих ячеек" и по всей своей периферии - через Среднюю Азию и Казахстан. А заодно и проблемы в Приднестровье. Не хотите?- Тогда соглашайтесь на раздел Черного моря между Францией и Англией. И отдавайте Украину частично под НАТО (западную), частично под серую зону. Главное, что выбирая между позорным миром и войной, при выборе позорного мира, получите и позор и войну. В любом случае подбрюшье России загорится, а эти твари окажутся "совершенно ни при чем",
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19 час.
Natalija Osminina
Может там наверху еще и взрывчатку заранее заложили. И главари со стороны контролировали исполнение приказа этими погонщиками мулов.
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8 час.
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