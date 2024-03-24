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План "Б" Запада - это проверка России на решительность. Пройдём ли мы испытание на "слабо"?

План "Б" Запада - это проверка России на решительность. Пройдём ли мы испытание на "слабо"?

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Происходящие сейчас события вокруг страны "копателей морей" явно говорят, что Запад переходит к плану "Б".

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Комментарии
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Л
Людмила
Перебьем всех сук, даже не задумываясь... прийдёте !!! здесь навечно и останетесь, хоть с планами, хоть без планов.
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22 час.
Natalija Osminina
Главное, что эти твари хотят сделать все одновременно. Типа, либо мы заходим на Украину и охраняем западную и центральную окраину от РФ, либо Россия получит бунт мигрантов.  И внутри себя из разбуженных &quot;спящих ячеек&quot; и по всей своей периферии - через Среднюю Азию и Казахстан. А заодно и проблемы в Приднестровье. Не хотите?- Тогда соглашайтесь на раздел Черного моря между Францией и Англией.  И отдавайте Украину частично под НАТО (западную), частично под серую зону. Главное, что выбирая между позорным миром и войной,  при выборе позорного мира, получите и позор и войну. В любом случае подбрюшье России загорится, а эти твари окажутся &quot;совершенно ни при чем&quot;,
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19 час.
Natalija Osminina
Может там наверху еще и взрывчатку заранее заложили. И  главари со стороны контролировали исполнение приказа этими погонщиками мулов.
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8 час.

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