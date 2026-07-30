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Царьград

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Что держит мигрантов в России: Всплыл ответ на неудобный вопрос

Что держит мигрантов в России: Всплыл ответ на неудобный вопрос

Что держит мигрантов в России, если на родине их ждут семьи и собственные дома? На этот неудобный вопрос, изучив доходы, уровень безработицы и причины, по которым многие приезжие не спешат возвращаться обратно, попытался ответить эксперт.

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