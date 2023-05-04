Аргументы недели

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  • Наталия
    Неужели   услышал, все-таки, Пригожина?Шойгу поручил уси...
  • лина любимцева
    Шойгу "поручил"?!!... А ПОЧЕМУ САМ НЕ ХОЧЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?!! После таких отчаянных  криков Пригожина ЛИЧНО ДОЛЖЕН...Шойгу поручил уси...
  • николай лебедев
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Генерал-полковник ВСУ Попко: Киев подвергся самой высокой интенсивности ударов

В ночь на 4 мая была зафиксирована самая высокая интенсивностью ударов по Киеву с начала 2023 года. Об этом сообщил глава военной администрации столицы Украины, генерал-полковник ВСУ Сергей Попко.

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