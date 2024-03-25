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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» в матче с «Индианой» обновили свой рекорд сезона по набранным очкам – 150

В победной встрече с «Индианой» калифорнийцы набрали 150 очков (150:145). У «озерников» пятая победа в последних семи матчах и третья подряд.

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