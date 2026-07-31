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ФИФА к 14 августа решит, расширять ли ЧМ до 64 команд. Голосование за продажу части прав на турнир пройдет после 19 сентября

ФИФА планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных.

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