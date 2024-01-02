Глава нефтяной компании MOL Хернади: санкции против РФ вредят Европе

Европейские ограничительные меры в отношении Российской Федерации оказали негативное влияние на энергетические компании, находящиеся в Европе, заявил руководитель венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади.
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