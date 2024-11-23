Ульянов: Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине в ударах по РФ

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания предположительно будут финансировать Украину для проведения ракетных атак на территорию Российской Федерации.
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