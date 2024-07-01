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Tochka Zрения

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Музыка в исполнении военных оркестров прозвучала сразу в трёх районах столицы

В субботу, 29 июня, сразу в трёх парках Москвы выступили именитые военные оркестры. С утра до самого вечера посетители столичных культурных площадок могли наслаждаться бравурными маршами, старинными вальсами и любимыми эстрадными хитами в исполнении профессионалов Жаркие музыкальные выходные начались в парке «Митино», посетители которого встретили субботнее утро вместе с музыкантами 21-го военного оркестра штаба Московского военного округа под управлением […] The post Музыка в исполнении военных оркестров прозвучала сразу в трёх районах столицы first appeared on Tochka Zрения.

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