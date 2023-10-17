Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Не стоит обвинять россиян в том, что в Караганде есть дебил, да и провокаторов здесь нет, просто люди возмущены подоб...Ситуация в Казахс...
  • Ирина52
    В конце СССР НЕ ПЕЧАТАЛИ о ситуации в республиках. ДОИГРАЛИСЬ. Про Украину не печатали. ДОИГРАЛИСЬ. Может, хватит  бы...Ситуация в Казахс...
  • Иван Иваныч
    3,14-доров как раз в мусульманских странах практически нет, насчет восстания-                                        ...Ситуация в Казахс...

Ситуация в Казахстане становится устрашающей. Прозвучал призыв к уничтожению русских, в том числе детей и стариков

Ситуация в Казахстане становится устрашающей. Прозвучал призыв к уничтожению русских, в том числе детей и стариков

Интересная жизнь с Vera Star На фоне обострения десятилетиями тлеющего конфликта на Ближнем Востоке, как-то на задний план отошла ситуация в бывших постсоветских республиках.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
3,14-доров как раз в мусульманских странах практически нет, насчет восстания-                                                                                                                              Причины восстания: 1. Массовое изъятие земель; 2. Произвол и насилие царских чиновников; 3. Реквизиция огромного количества материальных ценностей на нужды войны; 4. Увеличение налогов; 5. Политика русификации.                                                                                                                       Опять же- а что в России бунтов не было? Были, и Гражданская война была...и Отечественная, где казахстанцы на равных воевали с фашистами. Давайте уважать своих соседей и не кичится тем, чего порядочные люди стесняются.
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16 мин.
Ирина52
В конце СССР НЕ ПЕЧАТАЛИ о ситуации в республиках. ДОИГРАЛИСЬ. Про Украину не печатали. ДОИГРАЛИСЬ. Может, хватит  быть страусами?
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9 мин.
ИИ
Иван Иваныч
Не стоит обвинять россиян в том, что в Караганде есть дебил, да и провокаторов здесь нет, просто люди возмущены подобными высказываниями подобных мейрбеков, замедленной реакцией полиции на подобное. Мне кажется, что при должной реакции правительства все наладится и подобные инциденты уйдут в прошлое. Будем уважать друг- друга.
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4 мин.

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