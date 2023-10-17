Ситуация в Казахстане становится устрашающей. Прозвучал призыв к уничтожению русских, в том числе детей и стариков

ИИ Иван Иваныч 3,14-доров как раз в мусульманских странах практически нет, насчет восстания- Причины восстания: 1. Массовое изъятие земель; 2. Произвол и насилие царских чиновников; 3. Реквизиция огромного количества материальных ценностей на нужды войны; 4. Увеличение налогов; 5. Политика русификации. Опять же- а что в России бунтов не было? Были, и Гражданская война была...и Отечественная, где казахстанцы на равных воевали с фашистами. Давайте уважать своих соседей и не кичится тем, чего порядочные люди стесняются.

Ирина52 В конце СССР НЕ ПЕЧАТАЛИ о ситуации в республиках. ДОИГРАЛИСЬ. Про Украину не печатали. ДОИГРАЛИСЬ. Может, хватит быть страусами?