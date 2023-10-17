Интересная жизнь с Vera Star На фоне обострения десятилетиями тлеющего конфликта на Ближнем Востоке, как-то на задний план отошла ситуация в бывших постсоветских республиках.
Ситуация в Казахстане становится устрашающей. Прозвучал призыв к уничтожению русских, в том числе детей и стариков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
3,14-доров как раз в мусульманских странах практически нет, насчет восстания- Причины восстания: 1. Массовое изъятие земель; 2. Произвол и насилие царских чиновников; 3. Реквизиция огромного количества материальных ценностей на нужды войны; 4. Увеличение налогов; 5. Политика русификации. Опять же- а что в России бунтов не было? Были, и Гражданская война была...и Отечественная, где казахстанцы на равных воевали с фашистами. Давайте уважать своих соседей и не кичится тем, чего порядочные люди стесняются.
Ответить
16 мин.
Ирина52
В конце СССР НЕ ПЕЧАТАЛИ о ситуации в республиках. ДОИГРАЛИСЬ. Про Украину не печатали. ДОИГРАЛИСЬ. Может, хватит быть страусами?
Ответить
9 мин.
ИИ
Иван Иваныч
Не стоит обвинять россиян в том, что в Караганде есть дебил, да и провокаторов здесь нет, просто люди возмущены подобными высказываниями подобных мейрбеков, замедленной реакцией полиции на подобное. Мне кажется, что при должной реакции правительства все наладится и подобные инциденты уйдут в прошлое. Будем уважать друг- друга.
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии