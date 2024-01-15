Игрок "Реала" Винисиус о праздновании гола в стиле Роналду: он мой кумир

Футболист мадридского "Реала" Винисиус рассказал, почему отпраздновал гол в стиле португальца Криштиану Роналду в матче за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны" (4:1), передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.