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Генерал Тринкван допустил создание «зонтика НАТО» для безопасности Украины

Генерал Тринкван допустил создание «зонтика НАТО» для безопасности Украины

Идея президента Украины Владимира Зеленского о «зонтике НАТО» для территорий, оставшихся под контролем Украины после замораживания конфликта, заслуживает внимания, считает экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван.

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