Генерал Тринкван допустил создание «зонтика НАТО» для безопасности Украины

Идея президента Украины Владимира Зеленского о «зонтике НАТО» для территорий, оставшихся под контролем Украины после замораживания конфликта, заслуживает внимания, считает экс-глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии