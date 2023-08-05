Ужасные москали в московской электричке поиздевались над украинкой полным игнором

Татьяна Ермолова

Своё дерьмо уехало, так это приплыло! Думаю, кто давал ей и её семейке террористов российское гражданство и ещё сертификат на жильё! Пора проверить на причастность к этой семейке! А то потом у нас удивляются откуда к на и чего прилетает! В настоящее время российское гражданство особенно тщательно и выборочно должно выдаваться, это вам не на концерт сходить!