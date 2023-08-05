Знакомьтесь, Каролина Бублик, 15 лет Беженка из Харьковской области. Живет с мамой и папой, получили жилищный сертификат, на который купили квартиру в Крыму.
Ужасные москали в московской электричке поиздевались над украинкой полным игнором
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Ермолова
Интересно, как таким дают гражданство и жилищные сертификаты?
Ответить
12 мин.
Татьяна Ермолова
Отобрать купленное на сертификаты, лишить российского гражданства и пинками гнать на нэнку!
Ответить
11 мин.
Татьяна Ермолова
Своё дерьмо уехало, так это приплыло! Думаю, кто давал ей и её семейке террористов российское гражданство и ещё сертификат на жильё! Пора проверить на причастность к этой семейке! А то потом у нас удивляются откуда к на и чего прилетает! В настоящее время российское гражданство особенно тщательно и выборочно должно выдаваться, это вам не на концерт сходить!
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии