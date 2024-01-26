СБ ООН провёл заседание, посвященное крушению Ил-76

Совет Безопасности ООН провёл заседание, посвященное крушению российского Ил-76. Первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил, что США и Германия станут соучастниками крушения, если выяснится, что Украина использовала американские ЗРК Patriot или немецкие IRIS-T для удара по самолету.