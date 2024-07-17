Ответственность и причастность Украины к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году не были должным образом проанализированы, а Нидерланды в ходе разбирательств занимаются «выгораживанием» киевских властей.
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