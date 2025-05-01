Константин Тюкавин: поклонение Роналду и Кокорину и возвращение после травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал своими кумирами Роналду и Кокорина. Получив травму в матче с «Ростовом», он перенёс операцию в Германии и вернулся в Россию, признаваясь в скучании по футболу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии