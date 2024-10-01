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Жена ослепшего машиниста экскаватора из Ноябрьска пожаловалась Бастрыкину на расследование ЧП на трубопроводе

Жена ослепшего машиниста экскаватора из Ноябрьска пожаловалась Бастрыкину на расследование ЧП на трубопроводе

Жительница Ноябрьска обратилась в СКР из-за того, что её мужу – машинисту экскаватора – после серьёзной травмы на производстве не выплачивают компенсацию и обстоятельства ЧП по бумагам отличаются от реальности.

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