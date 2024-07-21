Минобороны: российские штурмовики взяли в плен группу ВСУ в Красногоровке

Укрывшиеся в одной из многоэтажек Красногоровки Донецкой Народной Республики украинские военные сложили оружие и сдались в плен бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, которые занимались зачисткой города.
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