House To Vote On Locking Supreme Court At 9 Justices As Democrats Float Expanding It Authored by Chase Smith via The Epoch Times, The House is expected to vote this week on a proposed constitutional amendment that would fix the size of the Supreme Court at nine justices.
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