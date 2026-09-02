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House To Vote On Locking Supreme Court At 9 Justices As Democrats Float Expanding It

House To Vote On Locking Supreme Court At 9 Justices As Democrats Float Expanding It

House To Vote On Locking Supreme Court At 9 Justices As Democrats Float Expanding It Authored by Chase Smith via The Epoch Times, The House is expected to vote this week on a proposed constitutional amendment that would fix the size of the Supreme Court at nine justices.

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